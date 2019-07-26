05:29 | Футбол — РПЛ

Павел Карасев: "По поводу матча со "Спартаком" не хочется ничего загадывать"

0
Обсудить

Полузащитник "Тамбова" Павел Карасев не стал загадывать, как сложится матч 3-го тура чемпионата России против "Спартака"​. Игра состоится 27 июля.

– Трудно начинать сезон с лидеров, но, с другой стороны, такие команды дают играть, – цитируют "Известия" Карасева. – С ними получается меньше борьбы и больше самого футбола. По поводу матча со "Спартаком" не хочется ничего загадывать. Сейчас скажу, что будет легче, а получится сложнее. А может, и наоборот. Будем готовиться.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, итоги сезона-2018/19, расписание матчей чемпионата-2019/2020

Дополнительная информация

https://iz.ru/903106/sevastian-terletckii/derbi-otkryvaiutsia-tcska-nameren-vziat-revansh-u-loko-za-proshlyi-sezon

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 3-й тур. ЦСКА – "Локо" и другие матчи
Материалы других СМИ