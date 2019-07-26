Павел Карасев: "По поводу матча со "Спартаком" не хочется ничего загадывать"

Полузащитник "Тамбова" Павел Карасев не стал загадывать, как сложится матч 3-го тура чемпионата России против "Спартака"​. Игра состоится 27 июля.

– Трудно начинать сезон с лидеров, но, с другой стороны, такие команды дают играть, – цитируют "Известия" Карасева. – С ними получается меньше борьбы и больше самого футбола. По поводу матча со "Спартаком" не хочется ничего загадывать. Сейчас скажу, что будет легче, а получится сложнее. А может, и наоборот. Будем готовиться.

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