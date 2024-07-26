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Игнатович: «На своем пике я во всех матчах возил всех защитников»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий «Амкара» и московского «Динамо» Павел Игнатович рассказал о противостоянии с защитником ЦСКА Марио Фернандесом в одном из матчей РПЛ.

«Если смотреть на мою карьеру спустя все прошедшее время, то, положа руку на сердце, если бы у меня был выбор между предложением от «Динамо» и возможностью остаться в «Амкаре» в той атмосфере, зная, что они ещё хотя бы сезон проведут в РПЛ, то я бы остался еще на год в Перми.

Я бы стал намного сильнее. Думаю, даже из «Амкара» я бы уехал в сборную России. Сто процентов. На том своем пике я во всех матчах, в которых выходил в старте «Амкара», я возил всех защитников. Помню, когда мы играли с ЦСКА, даже Фернандес говорил мне: «Ты надоел меня возить». Помню, в одном моменте я выпрыгнул [на мяч], а Марио ударил меня коленом прямо в спину. После этого я попросил замену», — цитирует Legalbet Игнатовича.

В среду, 24 июля, стало известно, что Фернандес покинул «Зенит» на правах свободного агента.

Источник: Legalbet
Марио Фернандес
Футбол
Павел Игнатович
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
3
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
5
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
6
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
7
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
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26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
27.07 17:30
Динамо – Локомотив
 - : -
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 - : -
27.07 20:00
Факел – Акрон
 - : -
28.07 15:00
Химки – Спартак
 - : -
28.07 17:30
Оренбург – Ахмат
 - : -
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Зенит

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Зенит

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