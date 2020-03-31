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Павел Худяков: «Я бы поддержал предложение Иванова, если бы не осталось времени полностью доиграть чемпионат»

21:34
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Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков поделился с корреспондентом «СЭ» мнением относительно предложения известного функционера Дмитрия Иванова насчет того, как доиграть чемпионат РПЛ за неделю, разделив участников на четыре группы.

Гжегож Крыховяк (слева) и&nbsp;Яка Бийол: удастся&nbsp;ли &laquo;Локо&raquo;, ЦСКА и&nbsp;другим клубам РПЛ завершить чемпионат?План «Б». Как доиграть чемпионат за неделю. Предложение Дмитрия Иванова

— Интересное предложение, — заявил Худяков. — Выглядит вполне нормально, мне нравится. Я бы поддержал, если у нас не осталось бы времени полностью доиграть чемпионат. (Евгений Белоусов)

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