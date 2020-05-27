Пашинин из-за гастрита находится на больничном
22:32
Старший тренер «Локомотива» Олег Пашинин находится на больничном, сообщает «РБ Спорт». У него гастрит.
Тренер второй день находится на больничном. 28 мая железнодорожники начнут сбор на базе в Баковке. О времени и дате прибытия нового главного тренера команды Марко Николича до сих пор неизвестно.
Пашинин работает с основной командой с 2015 года.
Дополнительная информация:
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