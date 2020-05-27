Пашинин из-за гастрита находится на больничном

Старший тренер «Локомотива» Олег Пашинин находится на больничном, сообщает «РБ Спорт». У него гастрит.

Тренер второй день находится на больничном. 28 мая железнодорожники начнут сбор на базе в Баковке. О времени и дате прибытия нового главного тренера команды Марко Николича до сих пор неизвестно.

Пашинин работает с основной командой с 2015 года.