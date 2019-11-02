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«Парни, вы молодчики». Чемпионский привет футболистам ЦСКА

21:20
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Хоккейный ЦСКА поздравил футбольных одноклубников с игрой против «Зенита» в 15-м туре чемпионата России. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась вничью — 1:1, во второй половине красно-синие остались вдесятером после удаления Яки Бийола и не удержали победу.

«Парни, вы молодчики», — прокомментировал ХК ЦСКА пост ПФК ЦСКА в Twitter о результате матча с лидером РПЛ с записью «Теряем два очка в Питере после неоднозначного удаления Бийола».

Футбольный ЦСКА отреагировал на поздравление от обладателей Кубка Гагарина. На видео — два человека с масками коней сидят на диване и обмениваются приветствием ударом руками.

Зенит — ЦСКА

Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 15-й тур. «Зенит» — ЦСКА, битва юга и другие матчи




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