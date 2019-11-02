«Парни, вы молодчики». Чемпионский привет футболистам ЦСКА

Хоккейный ЦСКА поздравил футбольных одноклубников с игрой против «Зенита» в 15-м туре чемпионата России. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась вничью — 1:1, во второй половине красно-синие остались вдесятером после удаления Яки Бийола и не удержали победу.

Финальный свисток. Теряем два очка в Питере после неоднозначного удаления Бийола — 1:1. #ЗенитЦСКА pic.twitter.com/nk91hIxKOH — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) November 2, 2019

«Парни, вы молодчики», — прокомментировал ХК ЦСКА пост ПФК ЦСКА в Twitter о результате матча с лидером РПЛ с записью «Теряем два очка в Питере после неоднозначного удаления Бийола».

Футбольный ЦСКА отреагировал на поздравление от обладателей Кубка Гагарина. На видео — два человека с масками коней сидят на диване и обмениваются приветствием ударом руками.

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