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Сегодня, 19:35

«Пари НН» выразил доверие Горлову, но в случае поражения от «Локомотива» тренера могут отправить в отставку

Алина Савинова
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Руководство «Пари НН» выразило доверие действующему главному тренеру команды Артему Горлову на фоне слухов о его возможном увольнении. Об этом сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, Горлов готовит команду к матчу 21-го тура РПЛ против «Локомотива». Однако отмечается, что в случае поражения от московской команды тренер, скорее всего, будет отправлен в отставку.

Ранее сообщилось, что окончательное решение о судьбе 35-летнего специалиста будет принимать губернатор Нижегородской области.

«Пари НН» сыграет с «Локомотивом» в рамках матча 21-го тура РПЛ на домашнем стадионе 1 апреля. Игра начнется в 14.00 по московскому времени.

На данный момент нижегородская команда занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 19 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/pari-nn-vyrazil-doverie-gorlovu-no-v-sluchae-porazheniya-ot-lokomotiva-trenera-mogut-uvolit-239011/
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
Артем Горлов
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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30 тур
1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 18 1 4
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