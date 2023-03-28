«Пари НН» выразил доверие Горлову, но в случае поражения от «Локомотива» тренера могут отправить в отставку

Руководство «Пари НН» выразило доверие действующему главному тренеру команды Артему Горлову на фоне слухов о его возможном увольнении. Об этом сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, Горлов готовит команду к матчу 21-го тура РПЛ против «Локомотива». Однако отмечается, что в случае поражения от московской команды тренер, скорее всего, будет отправлен в отставку.

Ранее сообщилось, что окончательное решение о судьбе 35-летнего специалиста будет принимать губернатор Нижегородской области.

«Пари НН» сыграет с «Локомотивом» в рамках матча 21-го тура РПЛ на домашнем стадионе 1 апреля. Игра начнется в 14.00 по московскому времени.

На данный момент нижегородская команда занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 19 очков.