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Сегодня, 09:14

«Пари НН» объявил об увольнении Артема Горлова с поста главного тренера

Иван Торопцев
Корреспондент
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Артем Горлов.
Фото ФК «Пари НН»

«Пари НН» объявил об отставке Артема Горлова с поста главного тренера команды.

Клуб расторг контракт с 35-летним россиянином по соглашению сторон.

Горлов возглавлял «Пари НН» с января 2023 года. Под его руководством команда провела шесть матчей во всех турнирах, одержала одну победу и потерпела пять поражений. Нижегородцы вылетели из FONBET Кубка России и занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата страны с 19 очками в 21 матче.

Во вторник, 4 апреля, «Пари НН» объявил о назначении Сергея Юрана новым главным тренером команды.

Источник: https://t.me/fcnn52/6296
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
Артем Горлов
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Сергей Юран стал новым главным тренером «Пари НН»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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30 тур
8.04 14:00
Торпедо – Факел
 - : -
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 - : -
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 11 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 19 1 4
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