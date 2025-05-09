«Пари НН» объявил о возвращении в клуб избитого футболиста Мухина

Полузащитник Антон Мухин возвращается в «Пари НН» из аренды во владивостокском «Динамо», сообщает пресс-служба нижегородцев.

Арендное соглашение было рассчитано до конца 2025 года. За «Динамо» 20-летний футболист успел провести 6 матчей.

9 апреля стало известно, что управляющий владивостокским клубом Эдуард Сандлер нанес несколько ударов в голову Мухину. У футболиста была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма. Мухин подал заявление на Сандлера в полицию.