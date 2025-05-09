Футбол
9 мая, 14:08

«Пари НН» объявил о возвращении в клуб избитого футболиста Мухина

Полузащитник Антон Мухин возвращается в «Пари НН» из аренды во владивостокском «Динамо», сообщает пресс-служба нижегородцев.

Арендное соглашение было рассчитано до конца 2025 года. За «Динамо» 20-летний футболист успел провести 6 матчей.

9 апреля стало известно, что управляющий владивостокским клубом Эдуард Сандлер нанес несколько ударов в голову Мухину. У футболиста была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма. Мухин подал заявление на Сандлера в полицию.

Полузащитник &laquo;Пари&nbsp;НН&raquo; Антон Мухин.Жесть: президент «Динамо-Владивостока» избил 19-летнего футболиста из-за конфликта в бане. У игрока — сотрясение мозга
  • Славомудр Приморский

    Юный футболистик, избалованный безнаказанностью в инете, по тупоголовости своей борзанул и в реале. На зрелого мужика, который оказался руководителем местного баскетбольного (!!!) клуба. Закономерно получил по щам. Затупил и продолжил борзеть - ему добавили, но уже всерьёз. Теперь бегает плак-плак в полицию и СМИ. Какое убожество... Таких высмеивать надо, а не защищать.

    09.05.2025

  • Slim Tallers

    Возвращение контуженного игрока Шунина,возвращение избитого игрока Мухина...Возвращение Эрикссона как озаглавить?!.

    09.05.2025

  • ФОКСИ

    Суровые реалии Востока.....

    09.05.2025

  • Apei

    избитый и избитый месяц назад - вещи разные

    09.05.2025

