«Пари НН» объявил о возвращении в клуб избитого футболиста Мухина
Полузащитник Антон Мухин возвращается в «Пари НН» из аренды во владивостокском «Динамо», сообщает пресс-служба нижегородцев.
Арендное соглашение было рассчитано до конца 2025 года. За «Динамо» 20-летний футболист успел провести 6 матчей.
9 апреля стало известно, что управляющий владивостокским клубом Эдуард Сандлер нанес несколько ударов в голову Мухину. У футболиста была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма. Мухин подал заявление на Сандлера в полицию.
Новости