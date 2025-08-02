«Пари НН» — «Локомотив»: трансляция матча РПЛ начнется в 20.25 мск

«Пари Нижний Новгород» и «Локомотив» встретятся в матче 3-го тура чемпионата России в субботу, 2 августа. Игра состоится на «Ахмат Арене» в Грозном, начало — в 20.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча нижегородцев и москвичей. Основные события игры «Пари Нижний Новгород» — «Локомотив» можно отслеживать также в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч в Грозном покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур.

02 августа 2025, 20:30. Ахмат Арена (Грозный)

В сезоне-2024/25 «Локомотив» победил «Пари НН» в обоих матчах чемпионата России. По итогам турнира железнодорожники заняли шестое место, а нижегородцы — 13-е.