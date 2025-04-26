«Пари НН» — «Ахмат»: стартовые составы на матч 26-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы на матч между «Пари НН» и «Ахматом» в 26-м туре РПЛ.

«Пари НН»: Медведев, Гоцук, Агапов, Александров, Карич, Эктов, Трошечкин, Ермаков, Майга, Боселли, Весино.

«Ахмат»: Шелия, Адамов, Богосавац, Ибишев, Гандри, Камилов, Бериша, Исмаэл Силва, Садулаев, Зорин, Мелкадзе.

Игра пройдет в Нижнем Новгороде. Начало — в 14.00 по московскому времени.