«Пари НН» и «Ахмат» встретятся в 26-м туре РПЛ 26 апреля

«Пари НН» и «Ахмат» встретятся в 26-м туре чемпионата России в субботу, 26 апреля. Матч на стадионе «Нижний Новгород» начинается в 14.00 по московскому времени.

Трансляция игры «Пари НН» — «Ахмат» пройдет на канале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru (на платной основе). Эфир начинается в 13.55, за пять минут до стартового свистка.

Ключевые события и результат игры «Пари НН» — «Ахмат» можно также отслеживать в нашем матч-центре.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур.

26 апреля, 14:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)

После 25 туров «Пари НН» с 20 очками занимает 14-е место в таблице премьер-лиги, «Ахмат» с 23 очками идет в чемпионате 13-м.

Нижегородцы в предыдущем матче уступили «Локомотиву» (0:3), а грозненцы — проиграли «Краснодару» (1:3).