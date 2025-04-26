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«Пари НН» — «Ахмат»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Пари НН» и «Ахмат» встретятся в 26-м туре РПЛ 26 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Пари НН» и «Ахмат» встретятся в 26-м туре чемпионата России в субботу, 26 апреля. Матч на стадионе «Нижний Новгород» начинается в 14.00 по московскому времени.

Трансляция игры «Пари НН» — «Ахмат» пройдет на канале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru (на платной основе). Эфир начинается в 13.55, за пять минут до стартового свистка.

Ключевые события и результат игры «Пари НН» — «Ахмат» можно также отслеживать в нашем матч-центре.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур.
26 апреля, 14:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари НН
Ахмат

После 25 туров «Пари НН» с 20 очками занимает 14-е место в таблице премьер-лиги, «Ахмат» с 23 очками идет в чемпионате 13-м.

Нижегородцы в предыдущем матче уступили «Локомотиву» (0:3), а грозненцы — проиграли «Краснодару» (1:3).

РПЛ
ФК Ахмат
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
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«Пари НН» — «Ахмат»: стартовые составы на матч 26-го тура РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 26 17 7 2 52-20 58
2
 Зенит 25 16 5 4 50-16 53
3
 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
4
 ЦСКА 25 14 6 5 39-17 48
5
 Динамо 25 13 7 5 53-29 46
6
 Локомотив 25 13 5 7 42-36 44
7
 Ростов 25 10 6 9 38-38 36
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 26 6 9 11 25-31 27
11
 Кр. Советов 25 7 6 12 30-40 27
12
 Химки 25 5 8 12 28-45 23
13
 Ахмат 25 4 11 10 23-39 23
14
 Пари НН 25 5 5 15 19-47 20
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 25 2 9 14 11-37 15
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25.04 19:30
Динамо Мх – Краснодар
 2 : 3
26.04 14:00
Динамо – Зенит
 - : -
26.04 14:00
Пари НН – Ахмат
 - : -
26.04 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
26.04 19:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
27.04 16:30
Химки – Акрон
 - : -
27.04 19:00
Рубин – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 16
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 12
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 11
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 9
Бителло

Бителло

Динамо

 9
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 11 2 1
Никита Глушков

Никита Глушков

Динамо Мх

 24 1 8
Никита Каккоев

Никита Каккоев

Пари Нижний Новгород

 22 1 6
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