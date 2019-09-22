Парфенов рассказал о встряске, которая потребовалась «Уралу» после победы над «Спартаком»

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов после гостевого матча 10-го тура РПЛ с «Арсеналом» (1:1) отметил, что его команда неправильно провела первую половину встречи. По его словам, в перерыве пришлось провести встряску — видимо, из-за недонастроя после победы над «Спартаком» в Москве (2:1).

— Думаю, игра для болельщиков была яркой: обилие моментов что у одной команды, что у другой. Матчи между нами проходят так ярко, — сказал Парфенов. — Понимали, что будет тяжело. Первый тайм в нашем исполнении — не то, что хотелось бы видеть. Поговорили, поправили (в перерыве). Во втором тайме стали правильно играть, открываться, двигаться с мячом. Можно было так начинать сразу.

Аналогии с матчем со «Спартаком»? Это разные ситуации. Там была суперответственность и где-то зажатость: приехали, «Спартак», Москва, болельщики, атмосфера. Здесь приехали после «Спартака» и думали, наверное, что малой кровью кто-то отдаст. Поэтому и был разговор в перерыве. Встряска была нужна, и это две разные ситуации, сравнивать не нужно. (Артем Агапов)