Парфенов назвал виноватых в разгроме от «Локомотива»

Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфенов подверг критике игру команды в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (0:3).

«Преимущество надо подкреплять забитыми голами, моментами надо дорожить, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Смолов вышел, забил и перевернул ситуацию. Нельзя так разваливаться.

Это удар, жесткий удар. Виноваты все, и я в том числе. Вопросов нет. Еще есть игры, где нужно будет умирать, сражаться, цепляться зубами. Другого пути нет».

В турнирной таблице чемпионата страны столичный клуб с 34 очками в 21 матче поднялся на шестую строчку. «Арсенал» занимает 15-е место, набрав 14 очков.