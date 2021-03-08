Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Парфенов назвал виноватых в разгроме от «Локомотива»

16:16
Теги:

Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфенов подверг критике игру команды в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (0:3).

«Преимущество надо подкреплять забитыми голами, моментами надо дорожить, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Смолов вышел, забил и перевернул ситуацию. Нельзя так разваливаться.

Это удар, жесткий удар. Виноваты все, и я в том числе. Вопросов нет. Еще есть игры, где нужно будет умирать, сражаться, цепляться зубами. Другого пути нет».

В турнирной таблице чемпионата страны столичный клуб с 34 очками в 21 матче поднялся на шестую строчку. «Арсенал» занимает 15-е место, набрав 14 очков.

Арсенал Т — Локомотив

 

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 21-й тур. «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир