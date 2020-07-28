Парфенов готов вернуться к тренерской работе. Он хочет возглавить клуб РПЛ
Экс-главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов в интервью для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» отметил, что планирует найти новую команду. Ранее появилась информация об интересе к специадисту со стороны «Оренбурга» и «Крыльев Советов».
— Что теперь? Какие планы? Отдохнуть или готовы работать?
— В принципе, готов. Были разговоры. Они в прессе есть.
— Пишут про «Крылья» и «Оренбург».
— Мне тоже скрывать этого не нужно. Есть нюансы, детали, о которых говорить не хочется.
— Готовы в ФНЛ работать? Вы же уже поработали в РПЛ, выиграли Кубок.
— Любой тренер скажет, что хочет работать в премьер-лиге. Я в том числе. Многие скажут молодой, но у меня уже 10 лет стажа. Путь тренерский начинал с низов. Видел, что во второй лиге происходит, в ФНЛ. Видел достаточно.