Панов ответил Аршавину: «На учете в психбольнице я никогда не состоял»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов, болеющий за «Спартак», ответил на выпад в свой адрес со стороны Андрея Аршавина.

— Вопрос о наболевшем. Задели слова Аршавина о вашей любви к «Спартаку»: «Панова в психиатрическую больницу надо отвезти, проверить. Может быть, все-таки он болельщик «Зенита»?»

— Наверное, это сарказм со стороны Андрея. Хотя то, что его сын пошел тренироваться в школу «Спартака», тоже, согласитесь, вызвало немало вопросов. (Усмехается.) В Москве же есть еще ЦСКА, «Динамо»...

Суть в том, что это мое личное дело — за кого мне болеть. Я же не навязываю Аршавину своего мнения. Ну нравится ему «Зенит» — ради бога. Это его выбор. У меня другая команда. Когда сам выступал, «Спартак» для меня был хорошим раздражителем. Но никогда не испытывал ненависти к красно-белым. Играл против них с удовольствием — они показывали открытый футбол.

Мне всегда в кайф приходить на «Открытие Арену». Я болею за атмосферу, за эмоции, которые мне всегда дарит «Спартак». Никогда не состоял на учете в психбольнице. Так что выбор мой осознанный, целенаправленный. Это мой образ жизни.

— Обиделись на Аршавина?

— Да нет. Андрей просто хотел меня подколоть. Но я точно не обиделся и не расстроился. У него свое мнение, что поделать. Все нормально. Пускай каждый будет психически больным за свой клуб. (Смеется.) Все равно надо думать позитивно. 6 очков от «Зенита» — не пропасть. Не очень понимаю тех, кто постоянно критикует тренера, игроков, сам клуб. Но вы тогда болейте за других! Какие проблемы? Вас кто-то заставляет переживать за «Спартак»? Это игра. На поражении от Питера жизнь не заканчивается. Чемпионат продолжится. Могу сказать за себя: Александр Панов всегда со «Спартаком» — и в горе, и радости.

(Виталий Айрапетов)

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