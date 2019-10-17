Панченко ответил фанатам на заявление относительно бесплатных билетов на матч с «Краснодаром»

Форвард «Динамо» Кирилл Панченко в своем Instagram ответил на заявление фанатов команды, которое касалось бесплатных билетов на матч 13-го тура РПЛ с «Краснодаром». Игра начнется 20 октября в 14.00 (мск).

— Хотел бы еще раз обратиться к нашим динамовским болельщикам, — написал футболист в Instagram. — Вижу, что тема с билетами, которые мы для вас купили, вызывает вопросы. Мы сделали это от чистого сердца и очень ждем всех вас на трибунах 20-го числа. Вот только физически возможности раздавать эти билеты у нас нет. Мы готовимся к матчу, не будем повторять, насколько он для нас важен. Так что вариант попросить сотрудников клуба помочь с этим посчитали в команде правильным. На стадионе у входа G5 в воскресенье вы сможете эти билеты получить. Начиная с 17.30. До встречи на стадионе.

С заявлением фанатов можно ознакомиться здесь.

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