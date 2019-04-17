Пак рассказал суду, что компания Кокорина и Мамаева угрожала ему убийством

В среду, 17 апреля, состоялось шестое основное заседание по существу дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Вместе с ними по нему проходят брат форварда "Зенита" Кирилл Кокорин и друг полузащитника "Краснодара", детский тренер Александр Протасовицкий. Им вменяется уголовное преступление по статьям "побои" и "хулиганство" – от компании утром 8 октября 2018 года в центре Москвы пострадал сначала водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук, а затем чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

Сегодня утром Мосгорсуд рассмотрел и отклонил очередную апелляцию защиты на меру пресечения в виде заключения под стражу – в начале этого месяца срок продлили сразу на полгода, до 25 сентября. После обеда возобновились слушания в Пресненском районном суде Москвы.

На этот раз дали показания два пострадавших от компании футболистов утром 8 октября 2018 года в московском кафе "Кофемания" – Пак и Гайсин. Они выступили друг за другом. Соловчук давал свои показания ранее – 11 апреля.

Во время своего опроса Пак сообщил:

– он был недалеко от компании и, несмотря на просьбу отсадить, остался на месте и увидел, как одна из девушек села на колени Александра Кокорина

– через некоторое время чиновник услышал выкрики "Гангам стайл" и был вынужден отвлечься от работы за ноутбуком

– чиновник не знаком с творчеством певца PSY, кроме одной песни (и на суде ответил на вопрос о шутках про азиатов)

– чиновник сказал компании, что люди в ней ведут себя как "хамло"

– Александр Кокорин взял стул и по направлению в голову, желая нанести максимальный вред жизни и здоровью, ударил сверху

– чиновник явно видел, что Кокорин целится стулом в голову

– Кокорину было весело, он смеялся

– чиновник не воспринимал действия Кокорина со стулом, как действия человека, собирающегося присесть

– кто-то выкрикивал фразу "Мы тебя убьем!"

– Мамаев на чиновника не нападал

– Мамаев нанес удар Гайсину, Протасовицкий произвел удушающий прием

– Кирилл Кокорин бил чиновника по лицу кулаком

– на записи видно, как чиновник вынимал часть зуба изо рта

– были выкрики: "Тебе повезло, что остался жив"

– "Я испытывал страдания" – цитата чиновника о ситуации

– "Я не видел, чтобы они заранее договаривались" – цитата об ударе стулом

– никакого примирения не происходило

– чиновник принес извинения компании Кокорина и Мамаева (а на суде объяснил причину этого решения)

– после конфликта с Кокориным и Мамаевым чиновник сначала поехал в полицию, а потом – к врачу

Многие выделили ключевой момент опроса Пака.

– Вы испытывали угрозу для жизни?

– Конечно, я об этом уже сказал. Я видел прекрасно, что человек А.Кокорин целится мне (стулом) в голову. Тем самым он желает нанести мне максимальный вред здоровью и жизни. Я эту угрозу оцениваю безусловно. Более того, кто-то выкрикивал фразу: "Мы тебя убьем".

Также на суде Пак рассказал, как получил запись инцидента с Кокориным и Мамаевым в кафе. Александр и Кирилл Кокорины обратились к Паку с предложениями примириться, но тот их не принял.

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