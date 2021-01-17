Паблу: «Спасибо «Локомотиву» за доверие и поддержку. Движемся вперед к новым достижениям»

Защитник «Локомотива» Паблу опубликовал пост в Twitter на русском языке.

«Сейчас начинается новый цикл в моей карьере с новыми вызовами и достижениями! Спасибо «Локомотиву» за ваше доверие и поддержку в моей работе! Движемся вперед к новым достижениям! Отец Небесный чудесен», — написал Паблу.

Сейчас начинается новый цикл в моей карьере с новыми вызовами и достижениями! ?

Спасибо @fclokomotiv за ваше доверие и поддержку в моей работе!

Движемся вперёд к новым достижениям!!!

Отец Небесный чудесен ?? pic.twitter.com/eZ0WjB3Wep — Pablo Castro (@pablocastro91) January 16, 2021

Ранее появлялась информация,что за трансфер Паблу «Локомотив» выплатит «Бордо» 2,5 миллиона евро. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 8 миллионов евро.

Жирондинцы приобрели бразильца у «Понте Преты» в 2015 году за 2 миллиона евро. В этом сезоне он провел 13 матчей и забил один гол. Контракт футболиста с «Бордо» истекает 30 июня.