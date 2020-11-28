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Оздоев — о Жиркове в матче с «Арсеналом»: «Старый сегодня должен забить»

15:19

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев, пропускающий матч 16-го тура против «Арсенала» по состоянию здоровья, отреагировал на ход матча.

Оздоев ответил на пост «Зенита» в Twitter об опасном ударе Юрия Жиркова по воротам туляков.

«Старый должен сегодня забить», — написал Оздоев.

Арсенал Т — Зенит

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