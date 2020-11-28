Оздоев — о Жиркове в матче с «Арсеналом»: «Старый сегодня должен забить»
Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев, пропускающий матч 16-го тура против «Арсенала» по состоянию здоровья, отреагировал на ход матча.
Оздоев ответил на пост «Зенита» в Twitter об опасном ударе Юрия Жиркова по воротам туляков.
«Старый должен сегодня забить», — написал Оздоев.
Старый должен сегодня забить ?— ???? Ozdoev (@E27A) November 28, 2020
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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