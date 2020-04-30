«Зенит» составил команду легионеров по числу официальных матчей за сборную в качестве игроков петербуржцев.

Состав выглядит следующим образом: Чонтофальски (Словакия, 31 матчей), Овсепян (Армения, 29), Ломбертс (Бельгия, 38), Бруну Алвеш (Португалия, 29), Ким Дон Джин (Южная Корея, 23), Хусти (Венгрия, 13), Витсель (Бельгия, 50), Тимощук (Украина, 33), Мак (Словакия, 20), Халк (Бразилия, 34), Данни (Португалия, 37).

Запасные: Березовский (Армения, 25), Губочан (Словакия, 27), Хаген (Норвегия, 25), Шумуликовски (Македония, 16), Барриос (Колумбия, 12), Герасимец (Белоруссия, 11), Корниленко (Белорусия, 10).