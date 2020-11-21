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Овечкин ответил на вопрос, когда он сыграет за футбольное «Динамо»

21:30
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Хоккеист, нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поделился впечатлениями о футбольном дерби «Спартак» — «Динамо» (1:1), которое прошло в рамках 15-го тура Тинькофф РПЛ.

— Игра понравилась, а результат — должны были выигрывать, — сказал Овечкин. — Обидно, но ничего не сделаешь

Сыграю ли за «Динамо» в футбол? Все будет нормально. Когда? Подготовимся... (Артем Калинин)

Спартак — Динамо

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 15-й тур. «Спартак» — «Динамо» и другие матчи




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