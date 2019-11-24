Отвлекают ли Соболева слухи об интересе зарубежных клубов? Отвечает форвард «Крыльев»

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев после поражения от ЦСКА (0:1) в матче 17-го тура чемпионата России отметил, что его команде не повезло, а армейцы реализовали один момент, который у них был.

— Как оцените игру?

— Поражение всегда обидное, но сегодня нам чуть-чуть не повезло, — сказал Соболев. — В первом тайме могли забить. Хороший момент был во втором тайме, когда был рикошет. У ЦСКА особых моментов не было, хотя подходы имелись. Единственное, этот удар залетел, с которого нам забили.

— Сегодня большую часть матча против вас играл Карпов, самый молодой защитник ЦСКА. Как игралось против него? Показалось, он вас закрыл.

— Молодец. Хороший парень, молодой. Ему доверяют. В борьбе он не уступал. Уже сейчас у него прибавляется уверенность. Думаю, в следующих матчах он будет играть еще лучше.

— У вас пока не получается забивать. С чем связываете свою безголевую серию?

— Я думаю, что у всех такой бывает, когда не можешь забить. В тех матчах, когда не забивал, моментов особых не было. Сегодня пробил во втором тайме, а больше моментов не было. У каждого нападающего бывает, когда мячи не залетают. Обычная ситуация. Надо это пережить, забить и все опять будет нормально.

— Были слухи об интересе к вам со стороны зарубежных клубов. Это не отвлекает?

— Да нет. Я полностью сконцентрирован на «Крыльях Советов». (Елена Григорьевская)

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