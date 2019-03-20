Ответственный секретарь ОНК обратился в прокуратуру Москвы с просьбой допустить к Кокорину врачей "Зенита"

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы (ОНК) Иван Мельников сообщил "СЭ", что отправил обращение в столичную прокуратуру с просьбой допустить врачей "Зенита" к форварду Александру Кокорину, который находится в СИЗО "Бутырка".

Нападающий, его младший брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и детский тренер Александр Протасовицкий находится в изоляторе с начала октября 2018 года. Всех четверо участвовали в двух драках в центре Москвы, в результате которых пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак, гендиректор НАМИ Сергей Гайсин и Виталий Соловчук, водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

В начале февраля адвокаты Кокорина заявили, что тот может стать инвалидом, поскольку не может проходить в СИЗО квалифицированную реабилитацию после операции на коленном суставе.

– Я направил обращение к и.о. прокурора Москвы с просьбой оперативно рассмотреть вопрос о допуске клубного врача к Кокорину-старшему, – сказал Мельников. – При проведении проверки СИЗО "Бутырка" Александр обратился к членам ОНК, сообщив о нарушении права на оказание надлежащей медпомощи. Об этом же говорят и адвокаты Кокорина. Футболист перенес сложную операцию на коленном суставе и наблюдался у докторов "Зенита", за который выступал. В системе здравоохранения УФСИН столицы отсутствуют специалисты по спортивной медицине, к тому же, лечащие врачи знают своего пациента, как никто другой, и могут назначить более эффективное лечение. (Иван Торопцев)