Ответ руководства Тамбовской области на претензии футбольного клуба: «У бюджета области за долги «Тамбова» обязательств не было и нет»

Открытый разговор «СЭ» с первым заместителем начальника управления по физической культуре и спорту Тамбовской области Ириной Ларцевой о долгах «Тамбова», финансировании из бюджета области и обязательствах региона перед футбольным клубом.

— Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков говорит о том, что диалога с руководством области у клуба нет.

— Почему вы у меня об этом спрашиваете, а не у клуба? Нет контакта с руководством области — с кем? С губернатором?

Футбольный клуб с нами вопросы выделения средств из бюджета не выясняет. Они получают средства на конкурсной основе. Когда объявляется конкурс на предоставление субсидий, на участие в чемпионатах России и других соревнованиях, предоставляются документы. В 2020 году клуб получил от области 342 миллиона рублей.

Клуб — самостоятельная организация. За счет бюджета они не содержатся. На содержания клуба бюджет средств не выделяет, это не является расходным обязательством субъекта федерации. Может быть оказана поддержка в форме субсидии на конкурсной основе, но клуб за счет областного бюджета не содержится. Это некоммерческая организация, у них есть собственные средства, собственный баланс. Они самостоятельно открывают счета, ведут хозяйственную деятельность. Ответственность за целевое расходование средств несет генеральный директор клуба.

— Ситуация сложилась так, что у клуба сейчас нет денег на погашение зарплатных задолженностей перед футболистами.

— На момент предоставлений субсидий, клуб предоставил справки о том, что задолженностей у них никаких нет. Клуб предоставил смету расходов, согласно которой были предусмотрены средства на заработную плату, на оплату налогов, на закупку спортивной формы, на питание спортсменов, на участие в соревнованиях, на проезд. По их отчетам, к этой сумме они привлекли еще и дополнительные средства, и этих средств им было вполне достаточно. Куда эти средства делись, каким образом они израсходованы? На момент последних субсидий, которые были предоставлены, если я не ошибаюсь, в июле, у клуба, по их отчетам, не было никакой задолженности. Что там происходит, куда расходуются средства, мне сложно сказать. Нам отчитались, что все хорошо.

— «Они не выходят на связь» это прямая цитата спортивного директора клуба о контакте с руководством области.

— У кого нет контакта? У Павла Борисовича? Кто конкретно не выходит на связь? Мы всегда на связи. Мне лично Павел Борисович не звонил ни разу, но я и не принимаю решения на выделения средств из бюджета. Если он не может выйти на связь с губернатором, то вопрос этот следует задать не управлению спорта.

— Управление спорта отвечает за клуб, разве нет?

— Каким образом? Клуб — самостоятельное юридическое лицо. Клуб не является ни органом исполнительной власти, ни государственным учреждением, по отношению к которому у бюджета области есть обязательства. В бюджете области нет строки «содержание футбольного клуба «Тамбов». За их долги бюджет области не отвечает. И никогда никто не мог эти долги погасить. Прямо предусмотрено порядком, на что предоставляются средства из бюджета, когда они выходят на конкурс. Все прописано построчно. Это зарплата не всего клуба, это зарплата спортсменов и тренеров.

У бюджета области за долги клуба обязательств не было и нет. На следующий год средства предусмотрены именно на предоставление субсидий некоммерческим организациям в сфере спорта высших достижений. Это не значит, что эта субсидия предусмотрена только клубу — клуб в числе других предоставляет документы на конкурсной основе. Пакет документов — устав, справка об отсутствии задолженности, что ими и было предоставлено на последнюю субсидию. Откуда образовалась эта задолженность, вам нужно выяснять с руководством клуба. (Константин Колмаков)