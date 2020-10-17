Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итог матча 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (1:3).

— Очень сложно комментировать игру, которая, на мой взгляд, была как минимум равная и в которой мы допустили грубейшие ошибки, которые предопределили результат, — цитирует Слуцкого сайт «Рубина». — Это касается и первого пропущенного мяча, потому что там такой эпизод — очень хаотичный с попаданием мяча в руку Самошникова — и второй пропущенный мяч. Детские ошибки, которые мы сделали, к сожалению, предопределили результат матча. В целом по игре я не могу сказать, что «Краснодар» нас переигрывал в первом тайме или у них было большое количество голевых моментов. Была очень тяжелая игра, что и прогнозировалось, потому что обе команды не в лучшем состоянии после матчей сборных. Понятно было, что нужно будет терпеть и ждать ошибки соперника, нежели кто-то будет полностью доминировать. К огромному сожалению эти ошибки допустили мы.

— Сильно ли сказалось на команде то, что игроки сборных пропустили недельный цикл?

— Даже вопрос не в том, что они пропустили цикл, их вообще не было в команде. Мы трех игроков увидели только вчера в Краснодаре. Но это не оправдание, в такой же ситуации был и «Краснодар». У них хватило мастерства, каких-то других качеств, для того, чтобы не совершить эти ошибки. А у нас, к сожалению, нет.

— Если не касаться, справедливого или нет судейского решения, как вы оцениваете решение Бегича пойти в обводку в своей штрафной на 2-3 соперника?

— Естественно очень плохо. Я не собираюсь оценивать здесь арбитра, я могу сказать, что центральному защитнику идти в обыгрыш на несколько соперников, находясь по существу последним на мяче, — это невероятная авантюра.

— Будут ли какие-то санкции к Бегичу за его действия в эпизоде со вторым голом?

— Ну какие могут быть санкции? Ну отрубим ему одну ногу, дальше посмотрим, как он будет действовать.

— Вы согласны, что в тех матчах, когда играл Самошников, больше остроты воротам «Рубина» исходило с его фланга?

— Нет.

— Не было большим риском ставить Самошникова в основу на выезд с «Краснодаром»?

— Нет.

— Насколько повреждение Кварацхелии сказалось на качестве игры?

— Он вообще по существу не играл. Конечно, сказалось.