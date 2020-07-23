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Отпуск «Динамо» продлится четыре дня

17:52
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Как стало известно «СЭ», после завершения чемпионата футболисты «Динамо» получили четыре дня отдыха и соберутся в Новогорске для подготовки к следующему сезону в понедельник, 27 июля. Команду ждут два недельных микроцикла, а также товарищеский матч. Переговоры с потенциальными соперниками пока не проводились — сначала нужно узнать календарь первых туров РПЛ.

Ожидается, что с первых дней подготовки смогут в полную силу заниматься Паршивлюк и Рауш, пропустившие последние матчи из-за травм. Также к началу сезона должен быть в строю Шиманьски, получивший повреждение голеностопа. (Константин Алексеев)

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