«Отличный график, такой европейский». Реакция Евсеева на возобновление РПЛ в июне

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев опубликовал новый пост в Instagram. 44-летний российский специалист отреагировал на новость о том, что РПЛ возобновится 21 июня.

«15 мая назову днем российского футбола! Отличные новости: сезон будет доигран. Стартуем 21 июня. Месяц на подготовку, все в равных условиях. Да, легионеры присоединятся к тренировкам чуть позже, но другого решения не вижу. За месяц проведем 8 матчей. Отличный график, такой европейский осенний. Если «Уфа» ставит стратегическую задачу: играть в еврокубках, то к такому ритму надо привыкать. 17 мая выезжаю в Уфу. 18-го собираемся, сдаем анализ на коронавирус и приступаем к тренировкам. Болельщики заждались, мы заждались. Жду с большим интересом и радостью возобновления чемпионата», — написал в Instagram Евсеев.

«Уфа» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ с 27 очками.

РФС: чемпионат России возобновится 21 июня