Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев заявил, что рад новости о том, что в России все же решили возобновить чемпионат.

— В курсе, что в России скоро возобновится чемпионат — это отличные новости! — цитирует Черышева Twitter сборной России. — Люди очень соскучились по футболу. Да, пока они не попадут на трибуны, но пока важно потерпеть. За любимую команду хочется переживать даже на дистанции.