«Отличные новости». Денис Черышев — о решении возобновить РПЛ
20:07
Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев заявил, что рад новости о том, что в России все же решили возобновить чемпионат.
— В курсе, что в России скоро возобновится чемпионат — это отличные новости! — цитирует Черышева Twitter сборной России. — Люди очень соскучились по футболу. Да, пока они не попадут на трибуны, но пока важно потерпеть. За любимую команду хочется переживать даже на дистанции.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса
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