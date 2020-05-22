РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Отличные новости». Денис Черышев — о решении возобновить РПЛ

20:07
Денис Черышев. Фото ФК «Валенсия».
Денис Черышев. Фото ФК «Валенсия».
Теги:

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев заявил, что рад новости о том, что в России все же решили возобновить чемпионат.

— В курсе, что в России скоро возобновится чемпионат — это отличные новости! — цитирует Черышева Twitter сборной России. — Люди очень соскучились по футболу. Да, пока они не попадут на трибуны, но пока важно потерпеть. За любимую команду хочется переживать даже на дистанции.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир