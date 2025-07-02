Отец Медины считает, что будущее футболиста связано только со «Спартаком»

Отец полузащитника «Спартака» Хесуса Медины Франциско Медина ответил на вопрос «СЭ» об отстранении футболиста от тренировки.

«Будущее Медины? Я ничего не знаю. Думаю, что на данный момент ничего нет (кроме «Спартака». — Прим. «СЭ»), у него еще один год по контракту. Обсуждалось ли продление контракта? На данный момент нет. Отстранение? Об этом мне тоже неизвестно», — сказал Медина-старший «СЭ».

Ранее сообщалось, что на тренировке «Спартака» 1 июля трое игроков: Никита Чернов, Хесус Медина и Антон Зиньковский — занимались отдельно от команды.

В прошлом сезоне РПЛ «Спартак» занял четвертое место, 28-летний парагваец Медина провел 18 матчей и забил 1 гол.