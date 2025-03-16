Отец Даку сообщил, что форвард может восстановиться от травмы без операции
Фехми Даку, отец нападающего «Рубина» Мирлинда Даку, рассказал о травме своего сына.
Даку получил травму мышцы ноги, из-за которой он не смог присоединиться к сборной Албании в матчах квалификации Евро-2026 с Англией и Андоррой.
«Это правда, но восстановиться можно и без операции. По словам врачей она пока не требуется. Будем исходить из их рекомендаций», — цитирует Даку-старшего Sport24.
С 2023 года Мирлинд Даку выступает за «Рубин», его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. В нынешнем сезоне 27-летний форвард забил 11 голов и отдал 6 результативных передач в 22 матчах во всех турнирах.
Источник: Sport24
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