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16 марта 2025, 13:11

Отец Даку сообщил, что форвард может восстановиться от травмы без операции

Даниил Аршавский

Фехми Даку, отец нападающего «Рубина» Мирлинда Даку, рассказал о травме своего сына.

Даку получил травму мышцы ноги, из-за которой он не смог присоединиться к сборной Албании в матчах квалификации Евро-2026 с Англией и Андоррой.

«Это правда, но восстановиться можно и без операции. По словам врачей она пока не требуется. Будем исходить из их рекомендаций», — цитирует Даку-старшего Sport24.

С 2023 года Мирлинд Даку выступает за «Рубин», его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. В нынешнем сезоне 27-летний форвард забил 11 голов и отдал 6 результативных передач в 22 матчах во всех турнирах.

Источник: Sport24
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Сборная Албании по футболу
ФК Рубин (Казань)
Мирлинд Даку
травма
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3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
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 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
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