Останется ли Крыховяк в "Локомотиве"? Отвечает Кикнадзе

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе прокомментировал ситуацию с полузащитником Гжегожем Крыховяком. Правами на поляка владеет "ПСЖ", в "Локо" он выступает с начала сезона на правах аренды.

- Какова ситуация по Гжегожу Крыховяку?

- У Гжегожа в контракте прописано обязательство его приобретения в случае, если он проведет определенное количество игр. Он это количество игр уже провел. Поэтому выкуп Гжегожа считает для нас обязательством. И сейчас ведутся работы по выполнению контракта. (Илья Андреев, Илья Егоров)

В нынешнем сезоне Крыховяк провел 27 матчей, забил 1 гол и сделал 2 передачи во всех турнирах.