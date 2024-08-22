Основатель проекта ВАР в России объяснил, как можно уменьшить количество спорных эпизодов
Основатель проекта ВАР в России и судейский эксперт Леонид Калошин объяснил «СЭ», какими способами можно уменьшить количество спорных эпизодов в матчах.
«Уменьшить количество спорных эпизодов можно надежным способом: предпринять смелые практические шаги для уменьшения того, что в судействе называется grey zone («Серая зона» — это область дискуссионных моментов. — Прим. «СЭ») и решительно избавиться от двойных трактовок. Допустим, происходит запутанная игровая ситуация, и к ней в кратчайшие сроки необходимо дать однозначные ответ и разъяснение: правильно ли поступил судья или нет, а исходя из этого: что в подобных ситуациях ожидается от арбитров в дальнейших турах. Дальше —неукоснительно следить за тем, чтобы не только в этом сезоне, но и в последующих утвержденная трактовка возникшего спорного эпизода была однозначной и не менялась, за исключением редких случаев изменения официальных правил игры, действующих во всем мире. Тогда количество таких ребусов будет уменьшаться, и, соответственно, все будут понимать и в курсе событий» — сказал Калошин «СЭ».
Также судейский эксперт предположил, какими способами можно снизить количество ошибочных моментов.
«Но если же мы говорим не о дискуссионных эпизодах, а об ошибочных моментах в работе арбитров, то не надо «изобретать велосипед», поскольку его уже изобрели. Требуется внедрение комплексного подхода, в который должны входить: увеличение реальной ответственности арбитров — особенно судей, которые работают со свистком на поле, не перекладывание ответственности с судей на плечи их ассистентов и видео-арбитров. Потому что перекладывание стало трендом еще с весенней части сезона, когда зачастую помощники на линиях и в отдельных случаях ВАР и АВАР отбывают наказания за судей. Дальше — прекратить систему оправдывания арбитров за допущенные ошибки, в том числе в сложных игровых ситуациях. Когда на «черное» (ошибочное) решение во время матча следует утверждение с фантастически притянутой формулировкой, что, дескать, это было «белое» (правильное) решение. Также —внедрение прозрачности и четкости в процессы, связанные с принципами назначения и наказания арбитров. И другие элементы, характерные для современного судейского менеджмента ведущих лиг. Например, оперативная публикация переговоров судьи со своими ассистентами и ВАР центром. Вполне можно публиковать и текущий рейтинг арбитров после каждого проведенного тура — а-ля турнирная таблица клубов», — добавил Калошин.
Система ВАР была впервые использована в российском футболе 3 апреля 2019 года в полуфинальном матче Кубка России между командами «Урал» (Екатеринбург) и «Арсенал» (Тула).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|5
|4
|1
|0
|15-1
|13
|
2
|Динамо
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
|
3
|Локомотив
|5
|4
|0
|1
|12-5
|12
|
4
|Спартак
|5
|3
|1
|1
|9-3
|10
|
5
|Краснодар
|5
|2
|3
|0
|5-3
|9
|
6
|Ростов
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|
7
|ЦСКА
|5
|2
|1
|2
|9-4
|7
|
8
|Рубин
|5
|2
|1
|2
|9-11
|7
|
9
|Пари НН
|5
|2
|0
|3
|5-9
|6
|
10
|Химки
|5
|1
|2
|2
|6-8
|5
|
11
|Динамо Мх
|5
|1
|2
|2
|2-4
|5
|
12
|Оренбург
|5
|1
|2
|2
|7-10
|5
|
13
|Акрон
|5
|1
|1
|3
|7-9
|4
|
14
|Кр. Советов
|5
|1
|0
|4
|3-11
|3
|
15
|Ахмат
|5
|0
|3
|2
|1-7
|3
|
16
|Факел
|5
|0
|1
|4
|1-10
|1
|23.08
|20:00
|
Рубин – Динамо Мх
|- : -
|24.08
|15:00
|
ЦСКА – Акрон
|- : -
|24.08
|17:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|24.08
|17:30
|
Факел – Оренбург
|- : -
|24.08
|20:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|25.08
|15:00
|
Кр. Советов – Пари НН
|- : -
|25.08
|17:30
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|25.08
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Евгений Марков
Факел
|3
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0