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Сегодня, 23:01

Осинткин заявил, что в «Спартаке» Рассказова критиковали за все

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о защитнике Николае Рассказове, который недавно перешел в самарскую команду из «Спартака».

«Мы надеемся, что знаем, как сделать Рассказова сильнее. У Николая есть потенциал. Насколько он был раскрыт и насколько мы его раскроем ? посмотрим. Конечно, мы верим, что сможет прибавить в «Крыльях». Мы надеемся, что после ухода из «Спартака» Рассказов перезагрузится. Возможно, ему важно какое-то время поиграть без такого давления, которое оказывается на футболистов «Спартака». Да, у Коли были там ошибки, были моменты, когда в «Спартаке» его хейтили за все — за что можно и нельзя. Но важно понять: совершенно неодаренные люди не сыграют в «Спартаке» такое количество матчей. Коля не просит особого отношения — его не надо вытаскивать из ямы. Все будет зависеть только от него», — приводит слова Осинькина «Чемпионат».

Рассказов свою карьеру начинал в академии «Спартака». За красно-белых всего он провел 86 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. В составе команды Рассказов стал обладателем Кубка России.

25-летний футболист подписал контракт с командой на 3,5 года.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4995785-glavnyj-trener-krylev-osinkin-v-spartake-rasskazova-hejtili-za-chto-mozhno-i-nelzya.html
Николай Рассказов
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
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4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
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Динамо – Кр. Советов
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

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