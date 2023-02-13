Осинткин заявил, что в «Спартаке» Рассказова критиковали за все

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о защитнике Николае Рассказове, который недавно перешел в самарскую команду из «Спартака».

«Мы надеемся, что знаем, как сделать Рассказова сильнее. У Николая есть потенциал. Насколько он был раскрыт и насколько мы его раскроем ? посмотрим. Конечно, мы верим, что сможет прибавить в «Крыльях». Мы надеемся, что после ухода из «Спартака» Рассказов перезагрузится. Возможно, ему важно какое-то время поиграть без такого давления, которое оказывается на футболистов «Спартака». Да, у Коли были там ошибки, были моменты, когда в «Спартаке» его хейтили за все — за что можно и нельзя. Но важно понять: совершенно неодаренные люди не сыграют в «Спартаке» такое количество матчей. Коля не просит особого отношения — его не надо вытаскивать из ямы. Все будет зависеть только от него», — приводит слова Осинькина «Чемпионат».

Рассказов свою карьеру начинал в академии «Спартака». За красно-белых всего он провел 86 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. В составе команды Рассказов стал обладателем Кубка России.

25-летний футболист подписал контракт с командой на 3,5 года.