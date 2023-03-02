Осинькин прокомментировал слова Заремы Салиховой, назвавшей его лучшим российским тренером

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин отреагировал на слова супруги экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой, которая назвала его лучшим российским.

Она также поблагодарила Осинькина за вклад в развитие игроков «Спартака» Никиты Чернова, Данила Пруцева и Антона Зиньковского, ранее выступавших за «Крылья Советов».

«Не так часто руководители клубов выделяют того или иного тренера, футболиста. Конечно, это приятно. Мы с Черновым, Пруцевым, Зиньковским были много времени вместе, вместе росли. Приятно, что уровень, который они получили у нас, позволяет им быть конкурентоспособными в таких клубах, как «Спартак», — цитирует Осинькина Metaratings.ru.

Осинькин возглавил «Крылья Советов» в 2020 году. На данный момент команда под его руководством занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков за 17 туров.