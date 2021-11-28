Осинькин объяснил, почему «Крылья Советов» не смогли забить в матче против «Нижнего Новгорода»
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал результат матча 16-го тура Тинькофф РПЛ с «Нижним Новгородом» (0:0).
«Конечно, мы и настраивались, и то, как сложилась игра, заставляло нас рассчитывать на три очка, — приводит слова Осинькина пресс-служба клуба. — Соперник играл очень плотно в обороне, мы вообще не нашли пространства. Поэтому и не смогли наиграть на гол. Он был близок, но плотная и низкая оборона не позволила нам создать явный момент. Один из вариантов ведения такой игры мы предполагали и готовились к такому развитию ситуации. Но одно дело тренировать, а другое дело вскрыть такую эшелонированную оборону. Конечно, хотелось бы больше моментов создать. Нам надо было немного растащить соперника, сыграть быстрее. Но не получилось, соперник хорошо оборонялся, быстро садился в оборону. Самое главное — последний штрих у нас не получился.
Конечно, несколько перестроений, которые были у нас, не усилили игру. Потому что люди меняют свою позицию. Мы закрыли не Витюговым перестроения. Горшков сыграл в опорной зоне. Якуба только что после травмы, он был еще не готов. Кроме двух дисквалифицированных игроков, Денис был единственным нашим опорником, а он был готов минут на 20-25. Такое время он и получил. В целом, у нас есть несколько универсальных футболистов, готовых играть на нескольких позициях. Юра Горшков, считаю, провел неплохой матч. Он универсальный игрок».
Самарцы занимают восьмое место в турнирной таблице. «Нижний Новгород» идет на 13-м месте.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю