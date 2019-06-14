Орлов заявил, что нужно отменять лимит и перестать приглашать в РПЛ второсортных иностранцев

​Известный телекомментатор Геннадий Орлов высказался за полную отмену лимита на иностранных футболистов в российской премьер-лиге.

– Сейчас у нас могут принять новый лимит на легионеров. Плохая идея?

– Хм. Сначала одни люди голосовали за "10 плюс 15", теперь они же ратуют за "8 плюс 17". Очень смешно. Где последовательность?

– А ваше отношение к лимиту?

– Он не нужен.

– Вообще?

– Да. Надо просто меньше брать и привозить посредственных иностранцев. Зачем кормить секонд-хендом? У нас же много второсортных футболистов играет. Если уж вы покупаете легионеров, то приобретайте классных исполнителей. А так получается, что свою слабую работу с молодыми игроками в клубе прикрываете вот этими покупками... Но вы же не везете футболистов из сборных своих стран? Вот англичане зовут только сборников. Они не глупые люди. Здесь должен быть поставлен очень четкий фильтр. Воспитывайте своих игроков и не завозите второй сорт! Где наши клубы могут зарабатывать деньги?

– В Лиге чемпионов.

– И в Лиге Европы, правда, в меньшей степени. Так вот можно ли успешно играть в ЛЧ без легионеров? В том то и дело... Ну, допустим, примут новую формулу восемь плюс 17. В старте 8 иностранцев и три россиянина. А если один-два человека получают травмы? И что делать дальше? Это очень тонкий момент. Но ЦСКА выигрывал Кубок УЕФА, когда лимита еще не было.

Полностью интервью Орлова – здесь