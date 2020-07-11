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Орлов сравнил «Спартак» Карреры и «Зенит» Семака

11 июля 2020, 14:35
Массимо Каррера и Сергей Семак. Фото Александр Ступников, ФК «Спартак»
Массимо Каррера и Сергей Семак. Фото Александр Ступников, ФК «Спартак»
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Известный телекомментатор Геннадий Орлов сравнил двух тренеров — Массимо Карреру и Сергея Семака.

 — По логике — приход Семака в «Зенит» показал, что российский тренер экономичнее и эффективнее иностранного, — считает Орлов.

— Однако «Спартак» впервые за долгие годы стал чемпионом именно при иностранном специалисте — Каррере.

 — Чемпионство Каррреры — это как яркая комета, которая пролетела и быстро сгорела. А Семак выиграл золото в прошлом сезоне, а в этом у него команда стала еще сильнее. Вот вам показатель! У Карреры так не получилось. Клуб не закладывался на будущее. Не просчитал, что будет дальше. Почему «Спартак» рухнул после чемпионского сезона? Надо задавать вопросы клубу, где было много всяких течений... И игроки оказались не профессиональны, стали витать в облаках. А Семак удержал планку, команда даже здорово прибавила. Здесь двух мнений быть не может. Вот это называется стабильность и стратегическое развитие! Организация процесса. Вот этим и должен заняться Газизов в «Спартаке». Необходимые качества у него для этого есть. И потом: если ты меняешь Зе Луиша, должен найти ему равноценную замену. А кого взял «Спартак»?

— Соболев, похоже, освоился и производит весьма приятное впечатление.

 — Так он еще сырой! Ему еще работать и работать. Он же не может играть, как Сердар Азмун. Я уж молчу про Артема Дзюбу. Конечно, Соболева надо развивать, обучать. Он способный парень, но пока не более того. (Виталий Айрапетов)

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