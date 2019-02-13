Орлов считает, что российским клубам не нужен Моуринью

Спортивный комментатор Геннадий Орлов заявил, что российским клубам не стоит назначать Жозе Моуринью на должность главного тренера.

– Недавно в нашей стране побывал Жозе Моуринью. Кому начинать волноваться – Семаку или Станиславу Черчесову?

– Я вообще считаю, что Моуринью не надо никуда брать в Россию.

– Почему?

– Потому что это тренер, который добивается результата за большие деньги, но после него все команды приходиться выстраивать заново. Португалец не тот человек, который создал бы коллектив, и он после него долго остается на высоком уровне. Не Венгер, не Фергюсон – вот эти специалисты делали составы на годы. И нам такого типа люди нужны. (Сергей Егоров).

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