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Сегодня, 13:53

Орещук заявил, что Йоканович не нашел контакт с футболистами динамо

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук поделился мнением о причинах неудачного выступления московской команды под руководством Славиши Йокановича.

«Как я понял, он не нашел контакт с футболистами. После дисциплинированного Шварца пришел расслабленный Йоканович: завтра, попозже, потом. Если у Шварца тренировка шла час — час 10 минут, то у Йокановича — полтора, и дальше могла продолжаться. Это все расхолаживает. Плюс у Шварца была понятна структура игры, что он хочет видеть — быстрая вертикальная игра, переход от обороны к атаке, быстрое продвижение мяча, передачи между линиями, фланги работали. Вроде как футбол позиционный, но непонятно, как они хотели вскрыть позиционную оборону, а это тоже тренируется. Если игроки не поняли этого за год, значит, что-то в тренировочном процессе не так», — приводит слова Орещука Metaratings.ru.

Йоканович возглавил «Динамо» перед началом сезона-2022/23. После 28-ми туров команда занимает седьмое место в турнирной таблице российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 45 очков. 14 мая стало известно об увольнении сербского специалиста с поста главного тренера московского клуба.

Источник: https://metaratings.ru/news/oreshuk-posle-disciplinirovannogo-shvarca-v-dinamo-prishyol-rasslablennyi-iokanovich-zavtra-popozzhe-potom-254033/
Роман Орещук
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
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3
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4
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5
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6
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