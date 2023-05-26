Орещук заявил, что Йоканович не нашел контакт с футболистами динамо

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук поделился мнением о причинах неудачного выступления московской команды под руководством Славиши Йокановича.

«Как я понял, он не нашел контакт с футболистами. После дисциплинированного Шварца пришел расслабленный Йоканович: завтра, попозже, потом. Если у Шварца тренировка шла час — час 10 минут, то у Йокановича — полтора, и дальше могла продолжаться. Это все расхолаживает. Плюс у Шварца была понятна структура игры, что он хочет видеть — быстрая вертикальная игра, переход от обороны к атаке, быстрое продвижение мяча, передачи между линиями, фланги работали. Вроде как футбол позиционный, но непонятно, как они хотели вскрыть позиционную оборону, а это тоже тренируется. Если игроки не поняли этого за год, значит, что-то в тренировочном процессе не так», — приводит слова Орещука Metaratings.ru.

Йоканович возглавил «Динамо» перед началом сезона-2022/23. После 28-ми туров команда занимает седьмое место в турнирной таблице российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 45 очков. 14 мая стало известно об увольнении сербского специалиста с поста главного тренера московского клуба.