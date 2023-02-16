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Сегодня, 11:45

Орещук заявил, что «Динамо» не отдаст Захаряна дешевле 25 миллионов евро

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук отреагировал на отказ 19-летнего полузащитника Арсена Захаряна переходить в турецкий «Галатасарай».

«Однозначно правильное решение, что Захарян отказался от перехода в «Галатасарай». Лига чуть-чуть посильнее в данный момент, но вы много переходов видели из Турции в топ-лиги? Примерно столько же, сколько из России, примерно на один-два футболиста больше. Вообще не вижу смысла туда переходить, «Динамо» не слабее точно, по инфраструктуре намного сильнее. Турция — это не Европа, это не пять ведущих европейских чемпионатов. Лучше переходить в «Анже», чем в «Галатасарай», куда летят люди доигрывать и зарабатывать. Если бы у «Анже» были деньги, они бы купили Захаряна, такой футболист всем нужен, но не все могут его позволить. Я согласен с тем, что он немного не тот, что был год назад. Молодец, Арсен, у парня голова на плечах есть или подсказали, что этого делать не надо. 11 миллионов? Это бред! У Захаряна отступные 25 миллионов евро для всех клубов. «Динамо» дешевле его не отдаст, у них нет проблем с финансами. Зачем им продать Захаряна дешевле в Турцию? Для чего? Могут они отдать его за 10 миллионов и 70% от последующей продажи, но «Галатасарай» на такое никогда не пойдет», — приводит слова Орещука Metaratings.ru.

В текущем сезоне 19-летний футболист провел за «Динамо» 22 матча. В них он забил 3 мяча и отдал 6 результативных передач.

Источник: https://metaratings.ru/news/oreshuk-dinamo-ne-otdast-zakharyana-deshevle-25-mln-evro-u-nikh-net-problem-s-finansami-228308/
Арсен Захарян
Роман Орещук
Футбол
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