"Оренбург" в новом сезоне будет играть на своем стадионе

"Оренбург" будет проводить домашние матчи сезона-2019/20 на своем стадионе "Газовик". Об этом заявил и.о. губернатора Оренбургской области Денис Паслер. Ранее в СМИ появилась информация, что команда вынуждена будет сменить арену из-за проблем с семитысячным "Газовиком".

"Сегодня встречался с президентом Российского футбольного союза Александром Дюковым. Принято принципиальное решение, что матчи нового сезона "Оренбурга" будут проходить дома, на родном стадионе в Ростошах. Дальше будем решать более масштабные задачи по укреплению спортивной базы.

В новом сезоне футбольной премьер-лиги ждем от "Оренбурга" новых побед!", – написал Паслер в Инстаграме.

В сезоне-2018/19 "Оренбург" занял седьмое место в РПЛ.