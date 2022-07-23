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Судейство

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«Оренбург» — «Урал»: судья удалил Гогличидзе. Разве были основания?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
«Оренбург» — «Урал»: Ян Бобровский.
Фото Скриншот трансляции
«Оренбург» — «Урал»: удаление Гогличидзе.
Фото Скриншот трансляции
«Оренбург» — «Урал»: удаление Гогличидзе.
Фото Скриншот трансляции
«Оренбург» — «Урал»: удаление Гогличидзе.
Фото Скриншот трансляции
«Оренбург» — «Урал»: удаление Гогличидзе.
Фото Скриншот трансляции.
«Оренбург» — «Урал»: удаление Гогличидзе.
Фото Скриншот трансляции
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На 36-й минуте матча 2-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Урал» арбитр Ян Бобровский показал красную карточку Лео Гогличидзе и удалил его с поля. Судья решил, что игрок гостей лишил Юрия Ковалева явной возможности забить гол. Правильно ли поступил судья? Мнения наших экспертов разделились.

Сначала опишу ситуацию. Гогличидзе был первым на мяче и пихнул его в направлении боковой линии. Затем к мячу устремился Ковалев, он явно опережал соперника. В тот момент, когда оба игрока находились на игровом расстоянии от мяча, футболист «Урала» нарушил правила.

«Оренбург» — «Урал»: удаление Гогличидзе. Фото Скриншот трансляции
«Оренбург» — «Урал»: удаление Гогличидзе.
Скриншот трансляции
«Оренбург» — «Урал»: удаление Гогличидзе. Фото Скриншот трансляции
«Оренбург» — «Урал»: удаление Гогличидзе.
Скриншот трансляции
«Оренбург» — «Урал»: удаление Гогличидзе. Фото Скриншот трансляции
«Оренбург» — «Урал»: удаление Гогличидзе.
Скриншот трансляции
«Оренбург» — «Урал»: удаление Гогличидзе. Фото Скриншот трансляции.
«Оренбург» — «Урал»: удаление Гогличидзе.
Скриншот трансляции.

Почему разделились мнения? Те, кто поддерживают решение Бобровского, обращают внимание на то, что Ковалев вот-вот должен был получить контроль над мячом. И вряд ли его догнал бы другой игрок «Урала».

Те, кто выступает против удаления, говорят о месте фола и расстоянии до ворот, а также о направлении движения мяча (в сторону боковой линии) и выражают несогласие с тем, что у футболиста «Оренбурга» была явная возможность забить.

«Оренбург» — «Урал»: удаление Гогличидзе. Фото Скриншот трансляции
«Оренбург» — «Урал»: удаление Гогличидзе.
Скриншот трансляции

У «Урала» есть основания обратиться в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС с просьбой дать оценку решению арбитра. Однако, думаю, с учетом тенденций этого года больше шансов, что эксперты поддержат Бобровского.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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ТБ 2.5

21%

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Локомотив
Ростов

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
Лео Гогличидзе
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Урал
Ян Бобровский
7
2
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