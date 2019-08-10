"Оренбург" – "Тамбов": правильно ли засчитан гол хозяев?

На 78-й минуте матча 5-го тура чемпионата России "Оренбург" – "Тамбов" (2:2) правильно поступил Павел Кукуян, засчитав второй гол оренбуржцев. В том эпизоде гости сигнализировали арбитру, что автор забитого мяча Фамейе оказался в положении "вне игры", и взятие ворот следовало отменить. Однако видеоповтор убеждает в правоте судейской бригады: в момент передачи нападающий хозяев был перекрыт "дальним" защитником "Тамбова". То есть он не находился за линией офсайда, что ясно видел первый ассистент Дмитрий Жвакин. (Александр Бобров)​

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр