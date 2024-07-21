Спортивный директор «Оренбурга» Андреев: «Спартак» — хорошая команда. Но и мы сыграли хорошо»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в комментарии для «СЭ» поделился впечатлениями от матча 1-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:0).

— Можно ли сказать, что сегодня «Спартак» был уничтожен? У них буквально не было моментов.

— Два стопроцентных мяча Сысуев вытащил. Нет, «Спартак» — хорошая команда. Но и мы сыграли хорошо. Забили.

— Показалось, что вы были на голову выше сегодня.

— Спасибо за комплимент. Дай бог, чтобы мы дальше продолжили в таком ключе играть, — сказал Андреев «СЭ».

В следующем туре красно-белые в гостях сыграют против «Химок». Матч пройдет 28 июля. «Оренбург» в этот же день на своем поле примет «Ахмат».