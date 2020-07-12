«Оренбург» — «Ростов»: видеотрансляция матча в 18.30
16:15
В воскресенье, 12 июля, состоится матч 28-го тура чемпионата России, в котором «Оренбург» на своем поле примет «Ростов». Начало встречи — в 18.30 по московскому времени.
«Оренбург» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата и не может выиграть на протяжении семи матчей кряду. «Ростов» расположился на пятой строчке, команда ведет борьбу за попадание в еврокубки.
Следить за матчем «Оренбург» — «Ростов» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.
Видеотрансляция матча «Оренбург» — «Ростов»
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 28-й тур. ЦСКА — «Рубин» и другие матчи
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