В воскресенье, 12 июля, состоится матч 28-го тура чемпионата России, в котором «Оренбург» на своем поле примет «Ростов». Начало встречи — в 18.30 по московскому времени.

«Оренбург» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата и не может выиграть на протяжении семи матчей кряду. «Ростов» расположился на пятой строчке, команда ведет борьбу за попадание в еврокубки.

Следить за матчем «Оренбург» — «Ростов» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Оренбург» — «Ростов»