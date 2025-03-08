«Ростов» победил «Оренбург»
«Ростов» на выезде обыграл «Оренбург» в матче 20-го тура РПЛ — 2:1.
У гостей на 22-й минуте гол ударом со штрафного забил Максим Осипенко, на 70-й минуте отметился Николай Комличенко. У хозяев на 28-й минуте отличился Брайан Мансилья.
«Ростов» продлил серию без поражений в РПЛ до семи матчей — 5 побед и 2 ничьих. Команда Джонатана Альбы набрала 30 очков и занимает 7-е место в таблице чемпионата.
«Оренбург» потерпел восьмое поражение в РПЛ подряд. Команда Владимира Слишковича замыкает таблице с 8 очками.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
|
2
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
3
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
4
|Краснодар
|10
|6
|3
|1
|16-10
|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|10
|4
|0
|6
|15-20
|12
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|10
|2
|6
|2
|14-15
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
13
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|
16
|Факел
|10
|0
|3
|7
|6-18
|3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|- : -
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|- : -
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
Новости