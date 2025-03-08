«Ростов» победил «Оренбург»

«Ростов» на выезде обыграл «Оренбург» в матче 20-го тура РПЛ — 2:1.

У гостей на 22-й минуте гол ударом со штрафного забил Максим Осипенко, на 70-й минуте отметился Николай Комличенко. У хозяев на 28-й минуте отличился Брайан Мансилья.

«Ростов» продлил серию без поражений в РПЛ до семи матчей — 5 побед и 2 ничьих. Команда Джонатана Альбы набрала 30 очков и занимает 7-е место в таблице чемпионата.

«Оренбург» потерпел восьмое поражение в РПЛ подряд. Команда Владимира Слишковича замыкает таблице с 8 очками.