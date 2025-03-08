«Оренбург» — «Ростов»: ничья после первого тайма

«Оренбург» и «Ростов» обменялись голам в первом тайме матча 20-го тура РПЛ — 1:1. Игра проходит на стадионе «Газовик» (Оренбург».

У гостей гол со штрафного на 22-й минуте забил Максим Осипенко. Хозяева отыгрались шесть минут спустя — отличился Брайан Мансилья.