«Оренбург» расторг контракт с тренером-консультантом Сафоновым

«Оренбург» расторг контракт с тренером-консультантом Эдуардом Сафоновым. Договор разорван по соглашению сторон, сообщает Twitter клуба.

— ФК «Оренбург» благодарит Эдуарда Юрьевича за сотрудничество и желает успешного продолжения карьеры, — говорится в сообщении.

Футбольный Клуб «Оренбург» расторг контракт с тренером-консультантом Эдуардом Сафоновым по соглашению сторон. ФК «Оренбург» благодарит Эдуарда Юрьевича за сотрудничество и желает успешного продолжения карьеры. pic.twitter.com/lG2mGderrf — ФК Оренбург (@fcorenburg) February 26, 2020

После 19 туров «Оренбург» занимает в чемпионате 14-е место и идет в зоне стыковых матчей. На счету команды 19 очков.