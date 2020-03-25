«Оренбург» приостановил тренировочный процесс, футболисты останутся в городе

«Оренбург» приостановил тренировки из-за пандемии коронавируса, сообщается на официальном сайте.

— В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача по Оренбургской области в связи с угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, «Оренбург» с 25 марта останавливает тренировочный процесс до особого распоряжения, — говорится в заявлении. — Футболисты получат указания тренерского штаба по индивидуальной подготовке. Вся команда на время карантина останется в Оренбурге.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 422 959 человек. Умерших — 18 907, выздоровевших — 109 144. В России на данный момент 495 случаев заражения.