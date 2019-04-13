"Оренбург" поработал над ошибками". Федотов - о победе над ЦСКА

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов после победы над ЦСКА (3:2) в матче 22-го тура РПЛ отметил, что команда пропустила нелепый гол, но во втором тайме смогла исправить допущенные ошибки.

– Поработали над ошибками. Это наша старая болезнь. В равных составах играли здорово, несмотря на этот нелепый пропущенный мяч, - отметил Федотов в эфире телеканала "Матч премьер". - Однако он не выбил нас из колеи – мы продолжали действоваться активно. В принципе забили два заслуженных мяча. Потом началась неразбериха, начали бегать с мячом, перестали его контролировать. Мы с этой ситуацией боремся. В простых моментах мы нарушаем правила, и нас наказывают.

Когда этого нет, то у наших ворот гораздо спокойнее. Из убойной позиции все мастера исполнять штрафные, что и получилось. Мы так же проиграли дома "Анжи". Нам тогда забили со стандартного положения. Есть над чем работать.

В перерыве мы внесли коррективы. Больше стали владеть мячом, что и нужно было. Стали раскачивать команду. В результате удалось забить третий мяч.